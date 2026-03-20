Eurolega Milano accarezza il colpaccio ma cede nella ripresa | il Fenerbahce vince 79-75

L’EA7 Emporio Armani Milano ha perso contro il Fenerbahce nella partita di Eurolega giocata a Istanbul, con il punteggio di 79-75. Dopo aver conquistato vittorie contro Barcellona e Maccabi Tel Aviv, la squadra milanese ha tentato di ottenere un risultato positivo, ma ha ceduto nella ripresa. La partita si è giocata il 20 marzo 2026.

Istanbul (Turchia), 20 marzo 2026 – Battuta d’arresto per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo i successi contro Barcellona e Maccabi Tel Aviv, cade in casa della capolista Fenerbahce 79-75. Un ko che rischia di complicare ulteriormente la corsa a un posto ai “Play in” della squadra di coah Peppe Poeta, che questa sera ha accarezzato la possibilità di fare il colpaccio giocando un ottimo primo tempo in cui ha toccato anche il +15. I campioni d’Europa del Fener hanno però avuto il grande merito di tenere i nervi saldi anche nei momenti più complicati della gara e, nonostante una serata poco brillante al tiro da fuori (829 finale dopo il 215... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, Milano accarezza il colpaccio ma cede nella ripresa: il Fenerbahce vince 79-75 Articoli correlati Leggi anche: Eurolega, bivio Fenerbahce. Olimpia per il colpaccio LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 78-79, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Edwards non si arrende, ancora -1!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Intelligente idea di Šar?nas Jasikevi?ius, fallo di Hall su Edwards. Contenuti utili per approfondire Eurolega Milano accarezza il colpaccio... Milano s'illude in Turchia: va sul +15, poi il Fenerbahçe di Horton-Tucker rimonta e vincePer oltre un tempo Milano fiuta l'impresa in Turchia, ma alla fine si arrende 79-75 contro il Fenerbahce capolista. L'EA7, con 16-16 di record alla 32ª giornata, rimane a due vittorie dal decimo posto ... gazzetta.it Diretta | Fenerbahçe Milano (risultato finale 79-75): Tucker 23 punti Eurolega, 20 marzo 2026)Diretta Fenerbahçe Milano streaming video tv: l'Olimpia fa visita alla squadra campione in carica e attuale capolista di Eurolega, per la 32^ giornata. ilsussidiario.net