Euro 2032 Napoli avanti | modifiche al progetto Maradona

Napoli continua a lavorare sul progetto Maradona per l’organizzazione di Euro 2032. La città ha apportato alcune modifiche al piano iniziale, mentre rimane in corsa per ospitare la competizione continentale. Le istituzioni locali stanno mantenendo i contatti con le autorità del calcio internazionale per definire ulteriori dettagli sulla candidatura. La situazione è in evoluzione, con passi avanti e aggiornamenti regolari.

Napoli resta in corsa per ospitare Euro 2032 e prosegue il dialogo con le istituzioni calcistiche per rafforzare la propria candidatura. L’ultimo confronto, andato in scena a Roma con i vertici della FIGC, ha rappresentato un passaggio chiave nel percorso di selezione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro ha portato alla richiesta di alcune integrazioni al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Si tratta di interventi mirati, legati soprattutto alla gestione degli spazi: dagli spalti ai percorsi di accesso, fino agli ingressi dedicati e ai collegamenti per l’area broadcaster. Il cronoprogramma resta definito: il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Euro 2032, Napoli avanti: modifiche al progetto Maradona Articoli correlati Leggi anche: Euro 2032, Napoli fuori? Fucito: «Comunicazione irrituale». Manfredi: «Oggi inviamo il progetto del Maradona» Leggi anche: Il Mattino: “Napoli accelera per Euro 2032: oggi il vertice Figc-Comune sul progetto Maradona” Tutti gli aggiornamenti su Euro 2032 Napoli avanti modifiche al... Temi più discussi: Euro 2032, stoccate da Napoli a Salerno: Quando si finanziava l'Arechi...; Stadio Maradona, come è andato l'incontro tra il Comune e la Figc per Euro 2032; Restyling dello stadio Maradona: Napoli accelera; Stadio Maradona, vertice alla Figc per il restyling: il Comune attende i fondi regionali. Napoli spinge per Euro 2032: oggi incontro in Figc per il progetto definitivo del MaradonaNapoli non vuole restare fuori dalla corsa a Euro 2032 e continua a spingere sul progetto di candidatura. La città sogna di essere tra le cinque. tuttomercatoweb.com Svolta Euro 2032, oggi incontro con la Figc: c'è speranza per NapoliNon sarà invece presente il sindaco, Gaetano Manfredi, che parteciperà prima di pranzo all’inaugurazione del murale di Jorit ... tuttonapoli.net Zanarini, l’affitto del caffè va a bando. A mille euro al giorno. I gestori: “Cifre troppo alte” x.com Un dispositivo meccanico applicato in bocca dal valore di 750 euro. È il prodotto portato in passerella da Maison Margiela e che ha suscitato non poco clamore. - facebook.com facebook