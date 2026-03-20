Ets? Serve la sospensione Il gas russo? Non ne abbiamo bisogno Parla la viceministro leghista Gava

Il viceministro leghista Gava ha dichiarato che non c’è bisogno di riprendere gli acquisti di gas russo, aggiungendo che al momento l’Italia non ha problemi con le forniture e sta già pianificando il riempimento degli stoccaggi a partire dalla seconda settimana di aprile. La sua affermazione si inserisce nel dibattito sulle fonti di approvvigionamento energetico nel paese.

Roma. “Bisogna tornare ad acquistare il gas russo? Non ne abbiamo bisogno. Al momento col gas non abbiamo problemi, tanto che stiamo già pianificando dalla seconda settimana di aprile il riempimento degli stoccaggi. Essere riusciti negli anni a diversificare le fonti di approvvigionamento è stata una scelta lungimirante che oggi ci aiuta”. Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in quota Lega, mostra cautela. Parlando con il Foglio racconta le sue preoccupazioni. Ieri dal Qatar arrivavano notizie preoccupanti: i danni subiti dagli impianti di Gnl di Qatar Energy richiederanno dai tre ai cinque anni per essere riparati, riducendo, secondo Reuters, del 17 per cento la produzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Ets? Serve la sospensione. Il gas russo? Non ne abbiamo bisogno”. Parla la viceministro leghista Gava Articoli correlati Leggi anche: Il viceministro Cirielli (FdI): “È vero che ho incontrato l’ambasciatore russo. E la Farnesina ne era al corrente” Il viceministro Cirielli conferma l’incontro con l’ambasciatore russo: «La Farnesina ne era al corrente». Insorgono le opposizioniEdmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri in quota Fratelli d’Italia, ha respinto le polemiche nate dopo la notizia di un suo incontro... Una selezione di notizie su Ets Serve la sospensione Il gas russo... Temi più discussi: Ets, dalla Commissione un no a sospensioni o stravolgimenti; Pichetto, Sull'Ets serve una correzione, anche senza sospensione; Ets: a cosa serve il mercato europeo della CO?, perché l'Italia vuole sospenderlo e che fine fanno i soldi raccolti ogni anno; Riforma ETS: cosa chiede l’Italia all’Unione Europea. Pichetto, Sull'Ets serve una correzione, anche senza sospensioneNoi chiediamo la sospensione dell'Ets per quanto riguarda il termoelettrico, o una soluzione che ci porti al risultato di non far incidere, praticamente triplicandolo, il valore dell'Ets sul prezzo d ... ansa.it Orsini, 'sospendere l'Ets, se la guerra continua servono eurbond' (2)La sospensione dell'Ets dovrà valere fino a quando il conflitto non finirà, fino a quando non sarà trovata una soluzione, ha evidenziato Orsini, spiegando che lo stop serve per calmare il prezzo de ... ansa.it Il decreto Bollette contiene una sospensione dell’ETS inserita su pressione di Confindustria. Parallelamente, il governo italiano fa pressione su Bruxelles per smantellare il meccanismo. - facebook.com facebook Rinnovabili e nucleare. Per l’indipendenza economica, come dimostrano Spagna e Francia, non ci sono altre strade. L'Italia si limita a diversificare le forniture. E pretende la cancellazione degli Ets. x.com