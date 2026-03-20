Ethan Hawke ha risposto a una domanda su un amore non corrisposto in una recente occasione. L’attore ha scritto una breve risposta a chi chiedeva consiglio sulla situazione sentimentale. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione e ha suscitato interesse tra i follower. Hawke ha espresso il suo pensiero senza approfondimenti o commenti aggiuntivi, lasciando intendere una posizione diretta sulla questione.

Questo è un appello: qualcuno dia una rubrica di posta del cuore a Ethan Hawke. In qualsiasi parte del mondo, va bene. L’importante è dare a quest’uomo la possibilità di condividere la sua saggezza d’amore. E la sua poesia. L’attore ha lasciato tutti a bocca aperta sul red carpet degli Oscar 2026 quando ha risposto a una domanda, all’apparenza innocente, di Amelia Dimoldenberg, la comica, scrittrice e youtuber inglese che stava facendo la diretta per l’Academy sui social. Hawke ha dato una risposta talmente bella, talmente poetica nella sua formula, da far rimanere senza parole la stessa Amelia. Una che ha sempre la risposta pronta, come dimostra nella sua serie web Chicken Shop Date. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ethan Hawke dovrebbe avere una rubrica di posta del cuore tutta per sé: ecco cosa ha risposto a chi chiede consiglio su un amore non corrisposto

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