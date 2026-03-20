Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 20 marzo 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati comunicati i numeri vincenti, i ritardatari di ogni gioco e i jackpot aggiornati. Le estrazioni si sono svolte come di consueto e i risultati sono stati resi noti alle ore stabilite. Sono stati inoltre indicati i numeri che attendono da più tempo di essere usciti.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 20 marzo 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 131 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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