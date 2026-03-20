Estrazioni Eurojackpot 20 Marzo 2026 | Numeri Vincenti Jackpot e Quote Ufficiali

L’estrazione Eurojackpot del 20 marzo 2026 si è svolta, con i numeri vincenti annunciati in tempo reale. Sono stati comunicati i numeri estratti, il totale del jackpot e le quote ufficiali. La lotteria ha coinvolto diversi partecipanti, con le rispettive possibilità di vincita. I risultati sono ora disponibili e consultabili sul sito ufficiale.

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