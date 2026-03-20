estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 20 marzo 2026

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, vengono estratti i numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I risultati vengono trasmessi in diretta, permettendo ai giocatori di conoscere immediatamente i numeri vincenti. Le estrazioni si svolgono come di consueto e i numeri vengono annunciati pubblicamente. La pubblicazione dei risultati avviene attraverso canali ufficiali e dirette streaming.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 20 marzo 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 46 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 20 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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