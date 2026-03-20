Estrazione Superenalotto oggi 20 marzo 2026 | i numeri vincenti

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20 si tiene l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti verranno comunicati subito dopo l’estrazione, che si svolge presso la sala di gioco. La lotteria coinvolge diverse regioni e mette in palio premi di varia entità. La pubblicazione dei risultati avviene attraverso i canali ufficiali e le testate di informazione.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 20 marzo, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 20 marzo 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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