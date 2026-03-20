Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 20 marzo 2026

Oggi, 20 marzo 2026, si è svolta l’estrazione Eurojackpot con i numeri vincenti annunciati in tempo reale. La lotteria ha visto coinvolti diversi giocatori che hanno tentato la fortuna con i numeri estratti. La diretta dell’estrazione ha mostrato i numeri estratti e le vincite assegnate, mentre i partecipanti hanno seguito con attenzione l’evento.

Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena la 23esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 20 marzo 2026: L’ESTRAZIONE DEL 17 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 13 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 10 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 6 MARZOL’ESTRAZIONE DEL 3 MARZO Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 20 marzo 2026 Articoli correlati Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 20 gennaio 2026Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena la sesta estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata... Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 20 febbraio 2026Questa sera, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 15esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea... SuperEnalotto - Estrazione e risultati 28/02/2026 Approfondimenti e contenuti su Estrazione Eurojackpot Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 13 marzo 2026; Estrazione Eurojackpot, i numeri di oggi, venerdì 13 marzo. In palio jackpot da 22 milioni di euro; Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 17 marzo: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 30 milioni di euro; Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 10 marzo 2026. Eurojackpot | Estrazione di oggi 20 marzo 2026: la combinazione vincenteVisto che dei dati legati agli appuntamenti con l’Eurojackpot stiamo parlando dall’inizio di questo articolo, oggi vogliamo anche ricordarvi che dall’inizio dell’anno, su un totale di appena 23 ... ilsussidiario.net EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI | Estrazione di oggi, martedì 17 marzo 2026Eurojackpot, estrazione di martedì 17 marzo 2026: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot, regole e premi ... ilsussidiario.net Estrazione EuroJackPot n. 22 di venerdì 13 marzo 2026 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook