Estorsione riciclaggio e violenza privata | 2 arresti

Questa mattina, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito due ordini di custodia cautelare. Gli arrestati sono accusati di aver commesso reati di estorsione, riciclaggio e violenza privata. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e all'emissione delle misure restrittive. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della città, senza ulteriori dettagli sulla durata delle indagini.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, i Poliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa nei confronti di due indagati (uno agli arresti domiciliari ed uno all’obbligo di dimora nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi), ritenuti gravemente indiziati, allo stato M delle indagini, dei reati di estorsione, riciclaggio e violenza privata aggravata. Il provvedimento restrittivo disposto nei confronti di due venticinquenni residenti rispettivamente a Lioni ed a Sant’Angelo dei Lombardi, entrambi già noti alle forze dell’ordine, è stato adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le attività investigative condotte dal Commissariato di P. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Estorsione, riciclaggio e violenza privata: 2 arresti Articoli correlati Da estorsione a violenza privata: verso la prescrizione il processo per i cronotachigrafi truccatiSul banco degli imputati i due titolari di una ditta di autotrasporti: con la riqualificazione del reato interviene la prescrizione. Auto rubate e telai manomessi: due arresti per riciclaggioLe attività investigative, avviate nel novembre 2025 nell’immediatezza della segnalazione del furto di un’autovettura, hanno portato all’arresto di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Estorsione riciclaggio e violenza... Discussioni sull' argomento LEGAMBIENTE TERRACINA PRESENTA LE OSSERVAZIONI AL PIAO; Picchia, ricatta, molesta e tenta di strangolare la ex: arrestato 47enne marocchino. Violenza giovanile, aumentano rapine ed estorsioniL'indagine di Save the children. In Toscana tra il 2014 e il 2024 cala l’incidenza di minori segnalati per il reato di associazione per delinquere nella fascia 14-17 anni ... rainews.it Estorsioni e maltrattamenti alla madre per acquistare la droga: arrestato 27enneLa spirale di violenza domestica, iniziata anni fa, si è fermata grazie all'allarme lanciato dalla donna al 112 ... rainews.it #AFRAGOLA Arresto in diretta per estorsione della squadra investigativa del Commissariato diretto dalla dott.ssa Manuela Marafioti. L'uomo , un 50enne di Casavatore (P.D.) è stato bloccato durante lo scambio del denaro frutto dell'estorsione, circa 35mila eu - facebook.com facebook Mandato di cattura internazionale, la polizia arresta un tedesco a Cornedo. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Mainz per estorsione e truffa #ANSA x.com