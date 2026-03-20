Esperienze in cascina | Qui le persone ritrovano la felicità

Da ilgiorno.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima cascina italiana dedicata al welfare è una realtà. È stata aperta ufficialmente ieri alla frazione Cassino Po la “Cascina delle esperienze“, un progetto guidato da Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, che punta a generare valore condiviso e impatto positivo. La nuova realtà è pensata per ospitare percorsi dedicati alle aziende sul fronte del welfare e della responsabilità sociale, attività per famiglie e cittadini, momenti formativi su enogastronomia e sostenibilità, oltre a spazi destinati all’ospitalità e alla promozione delle eccellenze locali. Le proposte spaziano dai laboratori di cucina tradizionale, come la preparazione di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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