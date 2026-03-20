Esperienze in cascina | Qui le persone ritrovano la felicità

La prima cascina italiana dedicata al welfare è una realtà. È stata aperta ufficialmente ieri alla frazione Cassino Po la “Cascina delle esperienze“, un progetto guidato da Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, che punta a generare valore condiviso e impatto positivo. La nuova realtà è pensata per ospitare percorsi dedicati alle aziende sul fronte del welfare e della responsabilità sociale, attività per famiglie e cittadini, momenti formativi su enogastronomia e sostenibilità, oltre a spazi destinati all’ospitalità e alla promozione delle eccellenze locali. Le proposte spaziano dai laboratori di cucina tradizionale, come la preparazione di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La Cascina delle Esperienze a Cassino Po: turismo, cucina e inclusione socialeUn modello innovativo nel Pavese: laboratori, orto biologico, esperienze con api, corsi di cucina e ospitalità green si combinano con percorsi di welfare e inserimento lavorativo di persone fragili ... italiaatavola.net

Buonasera gruppo, ormai innamorata della vostra meravigliosa Valle D'Aosta vorrei tornarci anche questa estate. Che escursioni consigliate in base alle vostre esperienze in Valtournenche o rhemes , o gran paradiso oppure Cogne Sulla lunghezza non ho - facebook.com facebook

Alcune settimane fa, vi ho chiesto di raccontarmi le vostre esperienze legate alla crisi abitativa, le vostre #StoriediCasa. Mi avete risposto in tantissimi e per questo vi ringrazio molto. Ho provato quindi a mettere insieme alcune evidenze che sono emerse. #soc x.com