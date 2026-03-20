Sabato 21 marzo 2026 alle ore 16:15 si disputerà la partita tra Espanyol e Getafe al Cornellà. Sono state pubblicate le formazioni ufficiali e i pronostici puntano a una possibile partita con almeno due gol complessivi. L’Espanyol, che aveva concluso bene il 2025, ha mostrato una fase difficile nel corso del 2026, lasciando incertezza sulla sua forma attuale.

Risulta davvero difficile capire cosa è successo all’Espanyol: la squadra che aveva chiuso magnificamente il 2025 è scomparsa proprio insieme all’anno solare, tramutandosi in una versione da incubo per tutto il 2026. Ancora nessuna vittoria per i catalani da quando è iniziato il nuovo anno ma la situazione di classifica rimane tranquilla: i 37 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Getafe (sabato 21 marzo 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno due gol al Cornellà?

Articoli correlati

Espanyol-Getafe (sabato 21 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Almeno due gol al Cornellà?Risulta davvero difficile capire cosa è successo all’Espanyol: la squadra che aveva chiuso magnificamente il 2025 è scomparsa proprio insieme...

Espanyol-Getafe (sabato 21 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Pericos ospitano gli AzulonesRisulta davvero difficile capire cosa è successo all’Espanyol: la squadra che aveva chiuso magnificamente il 2025 è scomparsa proprio insieme...

Tutti gli aggiornamenti su Espanyol Getafe sabato 21 marzo 2026...

Temi più discussi: LaLiga: preview Espanyol-Getafe; Espanyol - Getafe in Diretta Streaming | DAZN IT; Espanyol v Getafe (21/03/2026); Espanyol-Getafe, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE.

Pronostico Espanyol vs Getafe – 21 Marzo 2026La sfida di La Liga del 21 Marzo 2026, in programma alle 16:15 al RCDE Stadio, metterà di fronte due realtà dalla vocazione tattica diversa ma entrambe ... news-sports.it

Liga 2025-2026: Espanyol-Getafe, le probabili formazioniPunti pesanti in palio al Cornella, i padroni di casa ospitano la formazione madrilena in una gara importante per le ambizioni europee. sportal.it

. #rcde Informació per a l'Espanyol-Getafe x.com

IL MALLORCA RIBALTA LA GARA Il Mallorca vince 2-1 ed esce dalla zona retrocessione Una vittoria fondamentale in una partita ricca di polemiche L’Espanyol infatti va avanti con Pickel che poi finisce espulso Ma il Mallorca pareggia con un tiro di Pablo Torr facebook