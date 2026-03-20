Espanyol-Getafe sabato 21 marzo 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Almeno due gol al Cornellà?

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 16:15 si gioca la partita tra Espanyol e Getafe al Cornellà. L'incontro vedrà le formazioni schierate sul campo con l'obiettivo di ottenere i tre punti, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. La squadra catalana, che aveva concluso il 2025 in modo positivo, ha attraversato un brusco calo di prestazioni, trasformando il suo andamento in una serie di risultati difficili da prevedere.

Risulta davvero difficile capire cosa è successo all’Espanyol: la squadra che aveva chiuso magnificamente il 2025 è scomparsa proprio insieme all’anno solare, tramutandosi in una versione da incubo per tutto il 2026. Ancora nessuna vittoria per i catalani da quando è iniziato il nuovo anno ma la situazione di classifica rimane tranquilla: i 37 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Espanyol-Getafe (sabato 21 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Almeno due gol al Cornellà? Articoli correlati Espanyol-Getafe (sabato 21 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Pericos ospitano gli AzulonesRisulta davvero difficile capire cosa è successo all’Espanyol: la squadra che aveva chiuso magnificamente il 2025 è scomparsa proprio insieme... Espanyol-Girona (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Cornellà?Il girone d’andata è in archivio, la Liga spagnola è pronta a cominciare il girone di ritorno: una lunga cavalcata che porterà ai verdetti finali... Tutti gli aggiornamenti su Espanyol Getafe sabato 21 marzo 2026... Temi più discussi: Espanyol v Getafe (21/03/2026); Espanyol-Getafe, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Celta Vigo - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT; Espanyol Barcellona - Getafe CF | pronostico & migliori quote | 21.03.2026. Pronostico Espanyol vs Getafe – 21 Marzo 2026La sfida di La Liga del 21 Marzo 2026, in programma alle 16:15 al RCDE Stadio, metterà di fronte due realtà dalla vocazione tattica diversa ma entrambe ... news-sports.it Pronostico Espanyol-Getafe: rinascita dopo 11 partiteEspanyol-Getafe è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Fino a poche settimane fa, per via di una prima parte di annata davvero impo ... ilveggente.it . #rcde Informació per a l'Espanyol-Getafe x.com IL MALLORCA RIBALTA LA GARA Il Mallorca vince 2-1 ed esce dalla zona retrocessione Una vittoria fondamentale in una partita ricca di polemiche L’Espanyol infatti va avanti con Pickel che poi finisce espulso Ma il Mallorca pareggia con un tiro di Pablo Torr facebook