È stata completata l’autopsia sul corpo di Federico, il giovane di 34 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale tra l’11 e il 12 marzo, che ha causato la sua morte alcuni giorni dopo in ospedale. La donna accusata di averlo investito si dichiara estranea ai fatti e il suo avvocato afferma che non c’è coinvolgimento da parte della sua assistita.

"La mia assistita è assolutamente estranea al fatto". L’avvocato Tiziana Versace del foro di Milano difende la donna che è accusata di aver travolto con l’auto, la notte fra l’11 e il 12 marzo, Federico Meacci, 34 anni, morto pochi giorni dopo in ospedale. I genitori del giovane sono di un paese vicino a Montecatini. "Siamo in una fase molto iniziale delle indagini – prosegue la legalemilanese – ma l’unica cosa che ci sentiamo di dire è che non è stata lei". Intanto ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo del barista trovato a terra già incosciente dai carabinieri di Pisa intorno all’una di notte. Il medico legale si è preso 60 giorni per le conclusioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eseguita l’autopsia su Federico. L’indagata: "Non c’entro nulla"

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