Escludere Ciro Ferrara dal murales è il trionfo del provincialismo è la Napoli retrò felice di esserlo

Un murales che non include Ciro Ferrara ha suscitato molte reazioni, definendolo un segnale di provincialismo e di una Napoli più tradizionale. La decisione di escludere l’ex calciatore ha diviso opinioni e alimentato discussioni sulla rappresentazione della città attraverso l’arte pubblica. La questione è diventata un punto di riferimento nel dibattito sulla identità locale e sulle scelte visive in città.

Qualcuno deve dirlo: Ferrara ha ragione. Da vendere. Escludere Ciro Ferrara dal murales è il trionfo del provincialismo, è la Napoli più retrò, felice di esserlo. “Napule non adda cagna'” (cit). Ha ragione Ferrara quando scrive che l’autore del murales — lo chiama com’è scritto all’anagrafe: Ciro Cerullo — “non c’era nemmeno”, come a dire informati prima di parlare. Jorit è del ’90, quando l’Italia finiva terza ai Mondiali. All’epoca, Ciro Ferrara giocava ancora nel Napoli e solo pochi anni dopo sarebbe arrivato quel presunto “tradimento” che ancora oggi lo perseguita. In realtà Jorit non c’entra nulla. Sono stati i tifosi a volere l’esclusione di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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