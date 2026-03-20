Un uomo rumeno di 45 anni, dopo essere stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, è stato sottoposto a un aggravamento della misura cautelare e trasferito ai domiciliari a Lucca. Tuttavia, poco tempo dopo, si è recato presso l'abitazione della compagna e l'ha aggredita. Per questo motivo, l'uomo è tornato in cella.

È stato arrestato e condotto in carcere un cittadino rumeno del 1981 a seguito dell’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato disposto dopo che la Polizia di Stato è intervenuta per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, avvenuti il 16 marzo 2026 a Lucca. L’uomo, già sottoposto a detenzione domiciliare, si è reso responsabile di ulteriori condotte violente, aggravando la sua posizione. L’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio che ha portato all’arresto si è verificato nel pomeriggio del 16 marzo 2026, quando le Volanti della Questura di Lucca sono intervenute presso un’abitazione privata della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esce dal carcere, va ai domiciliari a Lucca e picchia la compagna: 45enne torna in cella

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