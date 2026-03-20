Equinozio di primavera | tradizioni riti e significati nel mondo

L’equinozio di primavera si verifica oggi e segna il momento in cui il giorno e la notte durano circa la stessa quantità di tempo. Questo evento astronomico viene celebrato in molte culture con tradizioni e riti che risalgono a tempi antichi. In passato, l’equinozio rappresentava anche l’inizio del nuovo anno agricolo, un momento di transizione importante per molte comunità.

Roma, 20 marzo 2026 – L’ equinozio di primavera non è solo un evento astronomico: si tratta di una soglia simbolica che da millenni attraversa culture diverse e che un tempo rappresentava anche l’inizio del nuovo anno agricolo. Il 20 marzo 2026 segna un momento preciso dal punto di vista astronomico, ma per molte civiltà si tratta di qualcosa di molto più profondo: un equilibrio tra luce e buio, tra fine e inizio, tra ciò che si lascia e ciò che si accoglie. L’equinozio di primavera. Già nelle civiltà antiche l’equinozio veniva osservato come soglia e passaggio, una linea sottile tra stagioni. Diversi templi nel mondo, dal Messico a luoghi come il misterioso pozzo di Santa Cristina, in Sardegna, sono stati costruiti in relazione a eventi astronomici e all’osservazione dei cicli del tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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