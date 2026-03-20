Equinozio di primavera alle 15,46 il momento in cui giorno e notte si equivalgono La spettacolare foto del satellite Meteosat

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15.46 di oggi si verifica l’equinozio di primavera, un evento astronomico che determina l’equilibrio tra giorno e notte. Questa data segna l’inizio ufficiale della stagione, secondo il calendario solare. Una foto spettacolare scattata dal satellite Meteosat ne mostra i dettagli. L’evento viene osservato in tutto il mondo come un momento di transizione tra le stagioni.

Firenze, 20 marzo 2026 – Alle 15.46 di oggi scatta l’equinozio di primavera, il momento che segna l’inizio della nuova stagione dal punto di vista astronomico. In questa giornata la durata del giorno e della notte è praticamente identica in tutto il pianeta: dodici ore di luce e dodici ore di buio, perché i raggi del sole colpiscono la terra in modo perpendicolare all’equatore, senza differenze tra emisfero nord ed emisfero sud. A spiegare il fenomeno è il consorzio Lamma, che ha pubblicato anche un’immagine del satellite Meteosat scattata nella mattinata di oggi. Nella foto, spiegano dalla sala meteo, si vede chiaramente la cosiddetta linea... 🔗 Leggi su Lanazione.it

equinozio di primavera alle 1546 il momento in cui giorno e notte si equivalgono la spettacolare foto del satellite meteosat
© Lanazione.it - Equinozio di primavera, alle 15,46 il momento in cui giorno e notte si equivalgono. La spettacolare foto del satellite Meteosat

Articoli correlati

Primavera 2026, quando cade l’equinozio e perché il 20 marzo giorno e notte hanno quasi la stessa durataNel 2026, l’equinozio di primavera si verifica il 20 marzo alle 14:46 UTC (le 15:46 in Italia): è il momento in cui i raggi del Sole arrivano...

Primo giorno di primavera 2026: ecco il momento esatto in cui inizia la nuova stagioneOggi, venerdì 20 marzo 2026, l’Italia dà ufficialmente il benvenuto alla primavera.

Contenuti e approfondimenti su Equinozio di primavera alle 15 46 il...

Temi più discussi: La Luna e Venere festeggiano l'equinozio di primavera; Equinozio di primavera 2026: cos’è, quando arriva e perché non cadrà il 21 marzo fino al 2102; È il primo giorno di primavera, ecco perché l'equinozio cade oggi 20 marzo; Equinozio di Primavera tra Gherardesca e Bottaccio.

equinozio di equinozio di primavera alleEquinozio di primavera, alle 15,46 il momento in cui giorno e notte si equivalgono. La spettacolare foto del satellite MeteosatLamma: Ecco l'immagine del satellite Meteosat di stamattina: la linea del giorno è perfettamente verticale e perpendicolare all'equatore. Benvenuta primavera. Ma per quella meteorologica c’è ancora ... lanazione.it

equinozio di equinozio di primavera alleL'incontro tra Luna e Venere festeggia l'equinozio di primavera(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Oggi, 20 marzo alle ore 15,46 italiane cade l'equinozio di primavera 2026 e, quest'anno, l'evento riceverà un festeggiamento speciale: la sera dello stesso giorno potremo ammir ... tuttosport.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.