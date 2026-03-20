Alle 15.46 di oggi si verifica l’equinozio di primavera, un evento astronomico che determina l’equilibrio tra giorno e notte. Questa data segna l’inizio ufficiale della stagione, secondo il calendario solare. Una foto spettacolare scattata dal satellite Meteosat ne mostra i dettagli. L’evento viene osservato in tutto il mondo come un momento di transizione tra le stagioni.

Firenze, 20 marzo 2026 – Alle 15.46 di oggi scatta l’equinozio di primavera, il momento che segna l’inizio della nuova stagione dal punto di vista astronomico. In questa giornata la durata del giorno e della notte è praticamente identica in tutto il pianeta: dodici ore di luce e dodici ore di buio, perché i raggi del sole colpiscono la terra in modo perpendicolare all’equatore, senza differenze tra emisfero nord ed emisfero sud. A spiegare il fenomeno è il consorzio Lamma, che ha pubblicato anche un’immagine del satellite Meteosat scattata nella mattinata di oggi. Nella foto, spiegano dalla sala meteo, si vede chiaramente la cosiddetta linea... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Equinozio di primavera, alle 15,46 il momento in cui giorno e notte si equivalgono. La spettacolare foto del satellite Meteosat

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