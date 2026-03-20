Equinozi e solstizi | la meraviglia astronomica dell’Abbazia di San Leonardo in Lama Voltara

L’Abbazia di San Leonardo in Lama Voltara si distingue per la sua posizione e le sue strutture che evidenziano un’attenta osservazione astronomica. Durante gli equinozi e i solstizi, la luce solare attraversa specifici punti dell’edificio, creando effetti di illuminazione particolari. Questi eventi si verificano in date precise durante l’anno e sono stati studiati per comprendere l’allineamento e l’orientamento delle mura.

EQUINOZI E SOLSTIZI: LA MERAVIGLIA ASTRONOMICA DELL’ABBAZIA DI SAN LEONARDO IN LAMA VOLARA. Tavolaro fa notare che i verbi cambiano a seconda dell’importanza della materia e, appare subito evidente che, per le conoscenze in ambito astronomico e di meccanica celeste, il “possedere” è categorico. Per gli antichi, l'astronomia non era solo una scienza, ma una chiave per comprendere e organizzare la vita quotidiana. La conoscenza dei movimenti dei corpi celesti era essenziale per misurare il tempo, sviluppare un calendario e pianificare attività cruciali come i raccolti e l'allevamento del bestiame. In questo contesto, il Sole e la Luna assumevano un ruolo di primaria importanza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Equinozi e solstizi: la meraviglia astronomica dell’Abbazia di San Leonardo in Lama Voltara Articoli correlati Rodengo Saiano: splendore e bellezza dell'abbazia Olivetana di San NicolaUn’occasione unica per varcare le soglie del tempo e immergersi nella maestosità silenziosa di uno dei complessi monastici più affascinanti della... Leggi anche: San Valentino: guida astronomica nel cielo degli innamorati al Museo Archeologico Nazionale