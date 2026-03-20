Epidemia di pertosse nel Sassuolo 6 i casi | a rischio la gara con la Juventus?

Nel Sassuolo si registrano sei casi di pertosse, che hanno coinvolto alcuni membri della squadra nelle ultime settimane. Nonostante questa situazione, la partita contro la Juventus, prevista domani sera allo Stadium, si svolgerà come programmato. La squadra neroverde si presenta comunque all’appuntamento con un problema sanitario che ha causato preoccupazione tra i giocatori e lo staff.

Juventus-Sassuolo, in programma domani sera allo Stadium, al momento si giocherà regolarmente. Tuttavia, la squadra neroverde arriva all’appuntamento in una situazione tutt’altro che semplice, a causa di un problema sanitario che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni. Il club emiliano ha infatti comunicato la presenza di sei casi riconducibili alla pertosse all’interno della squadra, di cui uno già accertato e altri cinque con sintomi compatibili. La società ha immediatamente avviato tutte le procedure previste dai protocolli sanitari. I giocatori che presentano sintomi sono stati isolati e sono sotto stretto controllo medico già da alcuni giorni, mentre il resto del gruppo, pur asintomatico, è stato sottoposto a misure preventive. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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