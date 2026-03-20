Epatite ora i casi sono 150 Controlli a Nisida e Bacoli | Frutti di mare a rischio

Aumentano i casi di epatite A in regione, ora sono 150. Sono stati effettuati controlli a Nisida e Bacoli, dove sono stati trovati frutti di mare potenzialmente contaminati. La Regione ha intensificato le verifiche sulla filiera dei molluschi bivalvi per prevenire ulteriori diffusioni. Al Cotugno si proseguono le analisi e le attività di monitoraggio per contenere l’epidemia.

Epidemia di Epatite A: mentre la Regione Campania ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi, al Cotugno (polo infettivologico campano) e negli altri ospedali della rete interprovinciale (soprattutto di Napoli e Caserta), si sono registrati nell’arco di 48 ore una ventina di nuovi casi. Dall’azienda ospedaliera dei colli tuttavia arriva una nota rassicurante: «Non sussiste alcuna emergenza, la situazione presso il Pronto Soccorso del Cotugno si mantiene complessivamente stabile. Nel corso della giornata (tra mercoledì sera e ieri) si sono registrati circa 14 nuovi casi». Di questi, sempre nel pomeriggio di ieri, ne sono stati ricoverati in degenza circa 9 con conseguente alleggerimento dell’area di Osservazione breve nel reparto di emergenza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Epatite, ora i casi sono 150. Controlli a Nisida e Bacoli: «Frutti di mare a rischio» Articoli correlati Leggi anche: Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa Aumento dei casi di epatite A in Campania: nel mirino i frutti di marePiù casi di virus HAV a Napoli e nel resto della Campania, al via il monitoraggio straordinario della Regione Campania sui prodotti alimentari. Tutti gli aggiornamenti su Epatite ora i casi sono 150 Controlli a... Temi più discussi: Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Lo strano caso del boom di infezioni da Epatite A: Finiti i letti in pronto soccorso, ricoverati sulle barelle; Cotugno, allarme epatite: 50 ricoveri in 15 giorni; Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: barelle nei pronto soccorso. Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si saA Napoli una cinquantina di ricoverati per Epatite A e 133 casi in Campania da inizio anno. Il motivo è il consumo di frutti di mare o pesce crudo ... virgilio.it Epatite A a Napoli, scatta il divieto di consumare frutti di mare crudi: casi in forte aumentoL’allarme per la diffusione dell’epatite A a Napoli si intensifica e spinge il Comune ad adottare misure urgenti per contenere il contagio. Il sindaco Gaetano ... thesocialpost.it “Diffusione del virus superiore a 10 volte la media degli ultimi 10 anni” Vietato il consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza urgente per il contenimento dei contagi di Epa - facebook.com facebook