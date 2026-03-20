Epatite A a Napoli | prevenzione alimentare

A Napoli si sono registrati oltre 150 casi di epatite A, con un aumento recente di ricoveri presso l’Ospedale Cotugno. La situazione, sebbene sotto controllo, rimane delicata e richiede attenzione alle pratiche di prevenzione alimentare. I numeri evidenziano un incremento rispetto ai periodi precedenti e sottolineano l’importanza di adottare misure di sicurezza nella gestione degli alimenti.

Cultura, inclusione e accessibilità si incontrano in un progetto che mette al centro la lettura e l’esperienza sensoriale I numeri parlano chiaro e descrivono una situazione che, pur sotto controllo, resta delicata. Negli ultimi giorni si è registrato un picco anomalo di ricoveri per epatite A presso l’Ospedale Cotugno di Napoli e, in linea generale, i casi accertati sarebbero più di 150. A questo si aggiunge un flusso costante di accessi al pronto soccorso, con una media di 7–10 persone al giorno che si presentano con sintomi sospetti. Le indagini epidemiologiche in corso indicano che l’emergenza sarebbe partita da una possibile correlazione tra i contagi e alcune abitudini alimentari e igieniche. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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