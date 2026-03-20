Epatite A a Napoli l’ordinanza | vietato consumare frutti di mare crudi nei locali sanzioni fino a 20mila euro

A Napoli sono stati segnalati 43 casi di Epatite A nei primi 19 giorni di marzo, rispetto ai 3 registrati a gennaio. L’ordinanza vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali e prevede sanzioni fino a 20 mila euro. In totale, i casi attuali sono 41 volte superiori alla media del triennio precedente.

I casi di Epatite A in città sono 41 volte superiori alla media del triennio precedente: dai 3 contagi di gennaio si è arrivati a 43 solo nei primi 19 giorni di marzo. Multa da 2mila a 20mila euro per chi viola il divieto. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato nella giornata di oggi un'ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare l'escalation di casi di Epatite A registrati sul territorio cittadino. Il provvedimento si è reso necessario dopo che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro ha rilevato una diffusione del virus pari a dieci volte la media degli ultimi dieci anni e quarantuno volte quella dell'ultimo triennio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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