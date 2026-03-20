Confcommercio segnala un aumento fino al 70% dei costi del gas rispetto al 2019, colpendo imprese e alberghi. La denuncia evidenzia come questi rincari rappresentino un problema serio per la competitività di settore. La situazione viene definita come un possibile rischio strutturale che potrebbe avere ripercussioni durature. La notizia riguarda le nuove tariffe energetiche applicate alle attività commerciali e ricettive.

I DATI. La denuncia di Confcommercio: rincari fino al 70% sul gas rispetto al 2019. «Rischio strutturale per la competitività». L’escalation dei prezzi energetici, alimentata dalle nuove tensioni geopolitiche, torna a pesare sulle imprese del terziario bergamasco. Il rischio di un deterioramento dei flussi internazionali riporta infatti l’energia tra le principali criticità per commercio, turismo e servizi. I numeri confermano un quadro già oggi preoccupante: rispetto al 2019, secondo Confcommercio, l’energia elettrica costa in media il 28,8% in più, mentre il gas segna un +70,4%. Lo scenario potrebbe peggiorare ulteriormente, dicono da Confcommercio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Energia, nuova stangata su imprese e alberghi

Articoli correlati

Energia, crepe nel Green Deal: undici Paesi contro l’ETS. L’Italia alza la voce in Europa per fermare la stangata su imprese e famiglieGiorgia Meloni, al bilaterale con il presidente cipriota Nikos Christodoulidis, ha ribadito che l’energia è una «priorità assoluta».

Il peso della guerra. Energia e inflazione. Stangata da 800 euro per famiglie e impreseUna nuova stangata da quasi 800 euro l’anno per le famiglie toscane, inflazione in aumento e crescita economica in frenata.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Energia nuova stangata su imprese e...

Temi più discussi: Energia, nuova stangata su imprese e alberghi; Carburanti ed energia: Confesercenti, con rincari rischio stangata; Benzina e bollette, stangata da 14 miliardi: governo fermo sulle accise; Allarme Confesercenti, nuova stangata da 14 miliardi su benzina e bollette. A rischio Pil e consumi.

Energia, nuova stangata su imprese e alberghiLa denuncia di Confcommercio: rincari fino al 70% sul gas rispetto al 2019. «Rischio strutturale per la competitività». ecodibergamo.it

Energia, stangata su imprese e hotel: gas fino al +70%Rispetto al 2019 l’elettricità costa in media il 28,8% in più e il gas è salito fino al +70,4%, con effetti pesanti su commercio, turismo e servizi ... telenord.it

"Credo molto nell'energia universale... Credo che noi abbiamo un compito, che non è nulla di così speciale, eroico o complicato. Siamo qui per diffondere amore, per metterci in gioco" Oggi, 21 marzo, Cristiano Caccamo compie 37 anni. Dai primi ruoli sul picc facebook

Europa-Usa da sempre divisi in Medio Oriente: oggi come nel 1956 e nel 1973 (ma a parti rovesciate). #guerra #Iran #Israele #petrolio #America #Trump #energia x.com