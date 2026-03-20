Energia i risultati del vertice Ue e cosa ha ottenuto l’Italia

La Commissione europea ha annunciato che da lunedì inizierà consultazioni ufficiali riguardo ai nuovi piani energetici. L’Italia, tra i paesi coinvolti, parteciperà alle discussioni per definire le future strategie comunitarie. La riunione si svolgerà a Bruxelles e coinvolgerà rappresentanti di diversi stati membri, con l’obiettivo di stabilire linee guida condivise sul settore energetico.

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – La Commissione europea comincerà a consultare da lunedì prossimo le autorità italiane sulle soluzioni a breve termine che sono state proposte dal governo nel suo ‘Decreto bollette’ per affrontare il caro energia, con riferimento alle specificità della situazione nazionale, e proporrà successivamente, con la revisione del sistema Ets di compravendita dei permessi di emissione di CO2, anche delle soluzioni di medio termine. Tra queste, in particolare, la continuazione ‘oltre il 2035’ della concessione di quote di emissioni gratuite all’industria ad alto consumo energetico (invece dello stop finora previsto al 2034), e misure contro la volatilità dei prezzi dell’Ets, che hanno impatto sul prezzo dell’energia elettrica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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