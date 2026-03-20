Le tensioni in Medio Oriente hanno ripreso a influenzare i mercati energetici globali, portando l’Italia a riaccendere le preoccupazioni per una possibile nuova fiammata dell’inflazione. Le variazioni dei prezzi dell’energia, infatti, si riflettono sui costi di approvvigionamento e sui consumi nel paese. La situazione si inserisce in un quadro di instabilità che coinvolge anche i rapporti geopolitici e le dinamiche economiche internazionali.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Energia, geopolitica e inflazione: l’Italia torna vulnerabile agli shock esterni

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