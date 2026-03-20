A Roma è arrivato il dossier sull’ex centrale Enel Eugenio Montale, con un’interrogazione a risposta immediata. Il documento riguarda la richiesta di intervento per evitare che lo Spezia resti indietro nella gestione dell’area e la nomina di un commissario. La questione riguarda direttamente le autorità competenti e le decisioni da prendere nel breve termine.

Il ‘fascicolo’ ex centrale Enel ‘Eugenio Montale’ arriva a Roma con un’interrogazione a risposta orale alla presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell’Ambiente e transizione energetica e delle imprese e made in Italy, presentata dal deputato del Pd Alberto Pandolfo, sulla scia dell’ordine del giorno sbarcato di recente in Consiglio regionale su proposta del consigliere dem Davide Natale. Nel testo dell’interrogazione viene chiesto "quali opportune e tempestive iniziative intenda assumere per istituire anche per il sito della Spezia un comitato di coordinamento al Governo, come già avvenuto per le aree di Brindisi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enel, il dossier è a Roma: "Spezia non resti indietro. Subito un commissario"

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Cattaneo parla dei “distributori” senza ricordare che Enel ha l’85% della distribuzione. Concessione rinnovata senza gara con previsione di eventuale pagamento a carico dei cittadini in bolletta. Ovviamente sugli utili astronomici di Enel distribuzione (regime r x.com