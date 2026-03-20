Emozioni passione e grinta Oroscopo del week end Paolo Fox avverte questi segni

L'oroscopo del weekend del 21 e 22 marzo 2026, redatto da Paolo Fox, segnala una presenza di emozioni, passione e grinta per alcuni segni zodiacali. Sabato e domenica si presentano con una combinazione di elementi pratici e intuitivi, offrendo un quadro di indicazioni per le giornate imminenti. Il tutto si basa sulle previsioni che il famoso astrologo ha condiviso per questo fine settimana.

Weekend del 21 e 22 marzo 2026 sotto le stelle di Paolo Fox: sabato e domenica si aprono con una miscela di concretezza e intuizione. La Luna in Toro richiama i piaceri semplici e il bisogno di stabilità, mentre Marte e Mercurio in Pesci amplificano sensibilità e percezioni. Con Sole, Venere, Saturno e Nettuno in Ariete cresce la voglia di agire e di amare senza mezze misure. Il cielo, in generale, aiuta a sciogliere vecchi malintesi e a dare una forma più chiara alle relazioni. Sul lavoro, anche se è weekend, molti segni sentiranno l’urgenza di sistemare una questione o di prendere una decisione lucida. C’è chi avverte aria di cambiamento e chi, invece, preferisce mettere radici e proteggere ciò che ha già costruito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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