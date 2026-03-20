Emozioni e gol a grappoli nel derby Roma-Bologna Cambiaghi porta i felsinei ai quarti di Europa League

Nel derby tra Roma e Bologna, la partita si è conclusa con un risultato di 3-4 dopo i tempi supplementari. I gol sono stati segnati da Rowe, N'Dicka, Bernardeschi, Castro e Malen, con quest'ultimo che ha trasformato un rigore. Con questa vittoria, il Bologna si è qualificato per i quarti di Europa League. La partita ha visto numerosi emozioni e un ritmo intenso fino alla fine.

Roma - Bologna 3-4 (dts) Marcatori: 22'pt Rowe, 32'pt N'Dicka, 47'pt Bernardeschi (rig.), 13'st Castro, 24'st Malen (rig.), 35'st Pellegrini, 6°sts Cambiaghi Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, N'Dicka 5, Hermoso 5.5; Celik 6 (5'sts Zaragoza sv), Koné 6 (20'pt Pellegrini 7), Cristante 6, Pisilli 6.5 (5°sts El Aynaoui 6); Wesley 5.5; El Shaarawy 5 (12'st Vaz 7), Malen 6.5. In panchina: Gollini, Marzi, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi. Allenatore: Gasperini 6. Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 6.5, Vitik 5.5 (28'st Casale 6), Lucumì 5, Joao Mario 6; Freuler 6 (24'st Heggem sv), Pobega 6 (1'pts Moro 6); Bernardeschi 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Emozioni e gol a grappoli nel derby Roma-Bologna. Cambiaghi porta i felsinei ai quarti di Europa League Articoli correlati Leggi anche: Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi nel recupero decide l'euroderby: rossoblù ai quarti di Europa League Il Bologna ai quarti di Europa League, Roma ko ai supplementariSplendida partita all'Olimpico: 3-3 al 90°, poi ai supplementari decide la rete di Cambiaghi ROMA - Sette gol, spettacolo e bel calcio. Approfondimenti e contenuti su Emozioni e gol a grappoli nel derby... Temi più discussi: Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi nel recupero decide l'euroderby: rossoblù ai quarti di Europa League; Europa League: gol e spettacolo all'Olimpico, il Bologna elimina la Roma; Pronostico Roma-Bologna: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Europa League; Il derby di Europa League è del Bologna, Roma battuta 4-3 ai supplementari: spettacolo all'Olimpico. Emozioni e gol a grappoli nel derby Roma-Bologna. Cambiaghi porta i felsinei ai quarti di Europa LeagueAi quarti di finale dell’Europa League, ad affrontare l’Aston Villa, ci vanno gli uomini di Italiano, al termine di una lotta durata 120 minuti con i tempi supplementari a seguito del 3-3 dei primi 90 ... msn.com È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa LeaguePartita folle all'Olimpico con 7 gol: il Bologna batte la Roma 4-3 ai supplementari e accede ai quarti di Europa League ... ilfattoquotidiano.it Roma-Bologna 3-3 dopo i 90 minuti, si va ai supplementari - facebook.com facebook Bologna ai quarti di Europa League, Italiano: "Roma più forte, questa è un'impresa" #SkySport #Italiano #Bologna #UEL #SkyUEL #RomaBologna x.com