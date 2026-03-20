Tre elicotteri militari britannici sono stati avvistati ieri all’aeroporto della Pila di Marina di Campo sull’Elba, attirando l’attenzione dei residenti e dei visitatori. La presenza degli elicotteri ha suscitato alcune domande, anche perché non si trattava di operazioni di guerra. La vicenda ha portato alla richiesta di chiarimenti da parte di un gruppo politico regionale.

Marina di Campo (Livorno), 20 marzo 2026 – La presenza di tre elicotteri della Royal Navy, la marina militare britannica, ieri all'aeroporto della Pila di Campo all'isola d'Elba ha sollevato oggi una richiesta di chiarimenti da parte del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra in Regione Toscana. Si è trattato soltanto di uno scalo tecnico, spiegano dalla prefettura di Livorno, per fare rifornimento. I tre elicotteri della Marina militare, secondo quanto si apprende non portavano armamenti né materiali bellici e, come sottolineano ancora dalla prefettura di Livorno, avevano tutte le autorizzazioni e certificazioni previste per atterrare. La missione nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elicotteri militari britannici sull’Elba: scalo all’isola, li nota la gente. “Non andavano in zona di guerra”

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