Elettrodotto in Giunta ok alla delibera di dissenso

La Giunta comunale, guidata dal sindaco, ha approvato una delibera di dissenso riguardo all’elettrodotto che collega le stazioni elettriche di Montecorvino e Benevento III a 380 kV, insieme alle opere collegate. La decisione è stata presa ieri pomeriggio durante una riunione e riguarda specificamente il progetto di collegamento elettrico tra le due stazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso, ieri pomeriggio, dissenso rispetto all’elettrodotto ‘collegamento elettrico 380 kV “SE Montecorvino – SE Benevento III” ed opere connesse’. L’Esecutivo specifica nel provvedimento che ‘la relazione paesaggistica fornita in sede di Conferenza dei servizi, insieme a tutta la documentazione progettuale, è risultata priva degli elementi progettuali essenziali ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica’. Ancora che ‘ l’elettrodotto prevede anche opere in cavo interrato rientranti nelle zone di interesse archeologico che interferiscono con il vincolo archeologico della via Appia-Regina Viarum’ (nell’area di Ponte Valentino, l’intervento intercetta direttamente l’area tutelata dal Piano Paesaggistico). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elettrodotto, in Giunta ok alla delibera di dissenso Articoli correlati Giunta, ok alla delibera per la cittadinanza onoraria al professor AsciertoAl professore di fama mondiale, professore ordinario alla Federico II e recentemente riconosciuto quale miglior oncologo al mondo nella cura del... Puglia, sanità: ecco la delibera per l’abbattimento dei tempi di attesa TUTTI I PROVVEDIMENTI Giunta regionaleLa Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato su proposta dell’assessore alla Salute Donato Pentassuglia la delibera contenete i piani...