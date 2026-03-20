Chi pensava che fosse destinata a rimanere una ricca ereditiera con l’hobby della canzone è stato smentito. Elettra Lamborghini è la rivelazione più sorprendente dello spettacolo italiano. Bella e soprattutto simpatica, con quelle sue uscite buffe e istintive che in men che non si dica diventano meme virali e tormentoni. E soprattutto lanciatissima. Perché ormai Elettra non è solo la cantante del twerking e dei tormentoni: ricordate “Pem Pem”, “Musica e il resto scompare” e ora “Voilà”? Da tempo Elettra si è dimostrata anche un’abile conduttrice, giudice di talent e perfetta spalla dalla battuta sempre pronta. Così, mentre ha già depositato... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Elettra Lamborghini, sempre più lanciata tra Canzonissima ed Eurovision: "Sono un sex symbol finché non apro bocca"

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Una raccolta di contenuti su Elettra Lamborghini

Temi più discussi: Eurovision 2026, Elettra Lamborghini più Il Volo: sarà uno show della musica italiana (oltre Sal Da Vinci); Eurovision Song Contest 2026, Elettra Lamborghini co-conduttrice con Gabriele Corsi; La mamma di Elettra Lamborghini a Verissimo: Conserva sempre il tuo spirito autentico; Elettra Lamborghini verso la conduzione dell'Eurovision.

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