effetto olimpiadi invernali sul mera scoppia la curlingmania

A Chiavenna è scoppiata la "curlingmania". Lo sport delle "teiere", sospinto dal bronzo olimpico nel doppio misto conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner, sta facendo breccia in molte località italiane ma a Chiavenna, cittadina con una buona tradizione così come Bormio, sono tante le richieste per provare a giocare a curling al palaghiaccio. Ce lo conferma Massimiliano Scordamaglia, direttore generale della Polisportiva US Chiavennese. "Dopo una prima parentesi, tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000 – dice Scordamaglia, istruttore nazionale di primo grado -, con un gruppo di amici abbiamo "scongelato" il curling e rimesso in piedi il movimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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