Poche ore dopo l’annuncio della morte di Umberto Bossi, sui social e nei commenti si sono moltiplicati messaggi di solidarietà, ma anche insulti e commenti di odio provenienti da rappresentanti dell’estrema sinistra e della sinistra extraparlamentare. Questi interventi hanno evidenziato una tensione crescente, con alcune persone che hanno espresso sentimenti negativi, contribuendo a un clima di confronto acceso e polarizzato.

A fronte di tanti messaggi di solidarietà che sono arrivati per la morte di Umberto Bossi, ce ne sono stati altri che hanno fatto emergere tutto l’odio più o meno latente dell’estrema sinistra e della sinistra extraparlamentare, che si sta dimostrando sempre di più un pericolo per la democrazia. Potere al Popolo, sigla della sinistra radicale che sta cercando di aumentare i suoi (pochi) consensi con il peggior populismo, alla morte di Umberto Bossi ha scritto un post: “È morto colui che ci ha messo gli uni contro gli altri, ci ha rubato 49milioni e in cambio ci ha regalato Matteo Salvini. Di sicuro non ci mancherà”. Per essere un partito che punta alle elezioni politiche del 2027, la postura è decisamente quella peggiore da assumere in queste circostanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “È morto troppo tardi”. L’odio rosso contro Bossi a poche ore dalla morte

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