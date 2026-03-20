È morto Chuck Norris | il cinema dice addio all’ultimo eroe in azione contro il politicamente corretto

È morto Chuck Norris, attore noto per i ruoli da eroe d’azione e icona del cinema di genere. La notizia è stata diffusa dalle agenzie di stampa dopo che Norris aveva pubblicato una battuta di spirito riguardo il suo ricovero e le sue condizioni di salute. La notizia ha colto di sorpresa il pubblico e i fan che lo hanno seguito nel corso degli anni.

La notizia battuta dalle agenzie dopo aver appreso, appena poche prima, di una sua battuta di spirito circa ricovero e condizioni di salute, lascia tutti sgomenti e increduli. Ma la cruda realtà è che Chuck Norris, leggendaria star dei film d’azione, è morto oggi, all’età di 86 anni. Ricoverato in un ospedale delle isole Hawaii giovedì 19 marzo, la sua famiglia ha diffuso un comunicato oggi, venerdì 20 marzo, annunciando che si è spento in quelle stesse ore. «Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vogliamo far sapere che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace», hanno scritto i familiari. È morto Chuck Norris, leggendaria star dei film d’azione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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