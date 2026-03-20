È morta Rainelle Krause soprano diventata famosa sui social per le sue esibizioni acrobatiche mentre cantava sospesa a testa in giù su tessuti aerei

È deceduta a 37 anni la cantante statunitense Rainelle Krause, nota per le sue esibizioni di canto mentre si esibiva sospesa a testa in giù su tessuti aerei. La cantante, che ha raggiunto una certa notorietà sui social, ha attirato l’attenzione con le sue performance acrobatiche. La notizia della sua morte ha suscitato scalpore nel mondo della musica.

Mondo della musica in lutto. È morta a soli 37 anni Rainelle Krause, soprano statunitense diventata celebre anche sui social per le sue esibizioni acrobatiche mentre cantava sospesa a testa in giù su tessuti aerei. La notizia è stata annunciata dalla famiglia con un messaggio pubblicato sui social, nel quale si esprime ”immensa tristezza” per la scomparsa avvenuta dopo un breve ricovero. Nel comunicato, i familiari hanno ricordato l’ artista come ”una forza nelle nostre vite, un talento brillante definito da determinazione, coraggio, curiosità, intelligenza, integrità e resilienza ”. “Sul palco – si legge – la sua voce eguagliava la potenza del suo spirito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morta Rainelle Krause, soprano diventata famosa sui social per le sue esibizioni acrobatiche mentre cantava sospesa a testa in giù su tessuti aerei Articoli correlati Morta Nonna Malè, la nonnina dei social diventata famosa con Mario De LilloL’addio di Mario De Lillo alla sua Nonna Malè Si è spenta Nonna Malè, la simpatica e irriverente nonnina diventata negli ultimi anni un volto... Rachele Mussolini a testa in giù, lo squallido commento di un utente sui social: “La vedo bene così”Ci risiamo, ancora una volta qualcuno ha deciso di agitarsi sui social e di intimidire un personaggio politico per il suo cognome. Contenuti utili per approfondire Rainelle Krause Discussioni sull' argomento E' morta a 37 anni la soprano Rainelle Krause, talento in ascesa e star virale; Dolore immenso nella musica, morta giovanissima la grande artista; Addio a una giovane promessa della musica, il lutto colpisce il mondo dello spettacolo; Addio. Lutto e dolore nella musica: la cantante è morta giovanissima. E' morta a 37 anni la soprano Rainelle Krause, talento in ascesa e star viraleEra nota anche per le acrobazie durante le sue esibizioni mentre cantava sospesa a testa in giù su tessuti aerei ... rainews.it È morta a soli 37 anni Rainelle Krause, soprano statunitense diventata celebre anche sui social per le sue esibizioni acrobatiche. - facebook.com facebook