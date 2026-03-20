Due giorni prima del referendum sulla giustizia nel 2026, un attore famoso ha annunciato pubblicamente il suo voto, suscitando attenzione. Il dibattito politico si sta intensificando e continua a dividere le opinioni sulla questione giudiziaria, con molti coinvolti che esprimono le proprie preferenze e posizioni. La campagna elettorale si fa sempre più vibrante e movimentata.

Il referendum sulla giustizia 2026 entra nella fase più intensa e continua a polarizzare il dibattito politico. Al centro della consultazione c’è una riforma che, secondo i promotori, mira a ridefinire alcuni assetti del sistema giudiziario, mentre i contrari segnalano possibili effetti sull’equilibrio tra poteri e sulla tenuta delle garanzie costituzionali. Tra i punti più discussi spicca la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema che alimenta lo scontro tra chi parla di aggiornamento dell’ordinamento e chi, invece, evidenzia criticità legate all’assetto della magistratura. In questo contesto, oltre ai partiti e alle istituzioni, iniziano a intervenire anche figure note del mondo culturale e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “E allora io voto così”. L’annuncio di Alessandro Gassmann a due giorni dal referendum

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