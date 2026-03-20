Durante l’evento Duet Night Abyss sono stati riscontrati malware nei computer di alcuni partecipanti, causando un grave problema tecnico. Si tratta di un episodio che ha coinvolto direttamente i dispositivi degli utenti, creando scompiglio tra i giocatori presenti. La situazione ha suscitato preoccupazione, poiché ha interessato la sicurezza e i dati di chi ha preso parte all’evento.

Quello che è successo a Duet Night Abyss non è il classico problema tecnico da live service. È qualcosa di più profondo, perché ha colpito direttamente la fiducia degli utenti. Un aggiornamento pubblicato su Steam, teoricamente sicuro, si è trasformato in un veicolo per malware, esponendo i giocatori a rischi concreti. Il punto critico non è solo l’infezione, ma il modo in cui è avvenuta. I giocatori non hanno fatto nulla di rischioso: hanno semplicemente scaricato un update ufficiale. Ed è proprio questo che rende l’episodio particolarmente grave, perché dimostra quanto anche le fonti considerate affidabili possano diventare vulnerabili. Il malware coinvolto, un infostealer, è progettato per raccogliere dati sensibili in modo silenzioso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Duet Night Abyss nel caos: malware nei PC dei giocatori, cosa è successo davvero

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