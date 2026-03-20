Due nuove foto inguaiano Delmastro | Meloni lo blinda e invoca la manina

Due nuove foto scattate alla Bisteccheria d’Italia coinvolgono direttamente il ministro e stanno suscitando discussioni politiche. Il governo ha deciso di blindare il ministro, mentre la premier ha fatto riferimento alla “manina” senza entrare nel dettaglio. Le immagini, che mostrano il ministro in situazioni specifiche, sono diventate il centro dell’attenzione in vista del referendum sulla giustizia programmato per domani e lunedì.

Due foto. Entrambe scattate alla BIsteccheria d’Italia. Due immagini che pesano come macigni sul governo e sul referendum sulla giustizia di domani e lunedì. Il caso di Andrea Delmastro rischia di inguaiare ancor di più non solo lo stesso sottosegretario, ma tutta la maggioranza guidata da Giorgia Meloni. La storia è quella di cui si parla ormai da giorni, del ristorante “Bisteccheria d’Italia” della società “Le 5 Forchette” di cui Delmastro è stato socio insieme a Miriam Caroccia, ai tempi 18enne, figlia di Mauro Caroccia, attualmente in carcere dopo la condanna nell’ambito dell’indagine sui Senese (è accusato di essere il prestanome del clan). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Due nuove foto inguaiano Delmastro: Meloni lo blinda e invoca la “manina” Articoli correlati Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi faC’è una foto, anzi due, che coinvolgono il sottosegretario con delega al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Andrea Delmastro. Leggi anche: Delmastro, Conte a Meloni: la “manina” si chiama stampa libera Tutti gli aggiornamenti su Due nuove Delmastro nei guai per due nuove foto: due mesi fa era ancora nel locale di CarocciaDue nuove foto inguaiano Delmastro: in una era nel locale dei Caroccia a giugno con Giusy Bartolozzi, nell'altra era nel locale due mesi fa. lanotiziagiornale.it Il principe Andrea accovacciato su una donna stesa a terra: le nuove foto che lo inguaiano nei file di Epstein. E spunta una seconda accusatriceI nuovi files su Epstein riaccendono un'attenzione imbarazzante sull'ex principe Andrea, fratello minore di Re Carlo e ormai privo del titolo reale. Secondo indiscrezioni di Bbc, oltre a Virginia ... corriereadriatico.it