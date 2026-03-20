Due morti nel crollo di un casale a Roma | la pista anarchica

Due persone sono morte nel crollo di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. Il solaio dell’edificio è improvvisamente collassato, causando la tragedia. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La polizia sta seguendo la pista anarchica come possibile causa dell’incidente.

Il crollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma è costato la vita a due persone: un uomo e una donna. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia, ma qualcosa è già emerso: le vittime sarebbero due appartenenti al mondo anarchico e tra le ipotesi c’è che stessero maneggiando un ordigno artigianale, in vista di un’azione da mettere in atto nelle prossime settimane. Non si esclude, filtra da ambienti investigativi, che nel mirino ci potesse essere la rete ferroviaria e il gruppo Leonardo – società attiva nei settori della difesa -, come anche un rilancio della campagna a favore dell’anarchico Alfredo Cospito: a maggio scade il decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione in 41 bis. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Due morti nel crollo di un casale a Roma: la pista anarchica Articoli correlati Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: due morti, si segue la pista anarchicaSi segue la pista anarchica per il crollo del casolare avvenuto nel Parco degli Acquedotti, a Roma, dove hanno perso la vita due persone . Leggi anche: Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti Morti in crollo casale, spunta la pista anarchica: «Aspettiamo conferme ufficiali» Tutti gli aggiornamenti su Due morti Temi più discussi: Video. Kenya, crollo di un edificio a Nairobi: almeno due morti e diversi feriti; Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti; Morti nel crollo di un casale, ieri sera sentito un boato; Scontro tra quattro auto nel Bergamasco, morti genero e suocera. Morti nel crollo del casolare a Roma, vittime legate al gruppo Cospito. Forse maneggiavano ordignoForse le due vittime preparavano un attentato Una delle piste investigative è quella che l'ordigno maneggiato al momento dell'esplosione fosse diretto a un'azione da mettere in atto nelle prossime set ... msn.com Morti nel crollo di un casale, la pista anarchica: l'ipotesi è che stessero maneggiando un ordignoCrollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accer ... ansa.it Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba» - facebook.com facebook Esplosione al parco degli Acquedotti, si segue la pista anarchica: due morti, preparavano un ordigno x.com