Due appuntamenti ’Fuori programma’ al teatro Moderno

Il teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ha annunciato due eventi imprevisti che arricchiranno la programmazione della rassegna Fuori Programma. Gli appuntamenti sono stati confermati e si terranno nelle prossime settimane, portando spettacoli e intrattenimento al pubblico locale. Entrambi gli eventi sono stati inseriti nel calendario senza preavviso, offrendo nuove opportunità di spettacolo ai frequentatori abituali e ai visitatori del teatro.

Il teatro Moderno di Savignano sul Rubicone presenta due nuovi appuntamenti della rassegna Fuori Programma. Il primo è in programma domani alle 21.15 con “ La Parrucchiera di Siviglia ”, regia di Oscar Genovese, con Geoffrey di Bartolomeo, Davide Bertulli, Giovanni Giangiacomi, Oscar Genovese, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli. Il San Costanzo Show torna in scena con una nuova, esilarante sfida comica che celebra i 210 anni dal debutto romano de “ Il Barbiere di Siviglia ” di Gioachino Rossini, avvenuto nel 1816. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: lo spettacolo è il riallestimento di uno dei successi più amati della compagnia, portato in scena dieci anni fa in occasione del bicentenario rossiniano e ora riproposto in una versione ancora più brillante e attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due appuntamenti ’Fuori programma’ al teatro Moderno Articoli correlati Leggi anche: Antichi miti e caos moderno al Teatro Trastevere Un 2026 sul grande schermo al cinema teatro ModernoIl cinema del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone apre il nuovo anno con una programmazione ricca e articolata, capace di parlare a pubblici... Huzhou South Taihu Bilingual School: Discover Education, Creativity, and Joy of Campus Life Today Una raccolta di contenuti su Due appuntamenti Discussioni sull' argomento Due appuntamenti ’Fuori programma’ al teatro Moderno; Presentato il FuoriBif&st: dal 21 al 28 marzo Bari va in scena con un programma di 130 eventi; Weekend a Milano: dal 20 al 22 marzo; È online il programma del Bifest 2026. Trg media. . PASQUA DI TRADIZIONE A Gualdo Tadino due settimane di appuntamenti in vista della Pasqua con riti recuperati dalla tradizione e valorizzazione delle chiese del centro storico aperte per le varie occasioni. #trg #news #informazione #pasquagu - facebook.com facebook #UniPa promuove due appuntamenti dedicati allo European Research Council ( #ERC). Un’occasione importante per docenti e ricercatori che vogliono confrontarsi con gli strumenti di finanziamento più competitivi in #Europa. Info: unipa.it/Ricerca-deccel… x.com