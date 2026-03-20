Due appuntamenti ’Fuori programma’ al teatro Moderno

Da ilrestodelcarlino.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ha annunciato due eventi imprevisti che arricchiranno la programmazione della rassegna Fuori Programma. Gli appuntamenti sono stati confermati e si terranno nelle prossime settimane, portando spettacoli e intrattenimento al pubblico locale. Entrambi gli eventi sono stati inseriti nel calendario senza preavviso, offrendo nuove opportunità di spettacolo ai frequentatori abituali e ai visitatori del teatro.

Il teatro Moderno di Savignano sul Rubicone presenta due nuovi appuntamenti della rassegna Fuori Programma. Il primo è in programma domani alle 21.15 con “ La Parrucchiera di Siviglia ”, regia di Oscar Genovese, con Geoffrey di Bartolomeo, Davide Bertulli, Giovanni Giangiacomi, Oscar Genovese, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli. Il San Costanzo Show torna in scena con una nuova, esilarante sfida comica che celebra i 210 anni dal debutto romano de “ Il Barbiere di Siviglia ” di Gioachino Rossini, avvenuto nel 1816. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: lo spettacolo è il riallestimento di uno dei successi più amati della compagnia, portato in scena dieci anni fa in occasione del bicentenario rossiniano e ora riproposto in una versione ancora più brillante e attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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