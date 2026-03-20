Due anarchici morti nell' esplosione di un casolare a Roma Forse stavano maneggiando un ordigno

Da agi.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono morte in un’esplosione avvenuta in un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo di uno stabile utilizzato occasionalmente da senza fissa dimora, e hanno trovato i corpi di un uomo e una donna senza vita. Le autorità stanno accertando se i due stessero maneggiando un ordigno al momento dell’esplosione.

AGI - I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, per il crollo di un casolare abbandonato, utilizzato a volte come riparo da senza fissa dimora: rinvenuti i corpi privi di vita di due persone, un uomo e una donna. Sono in corso operazioni per escludere l'eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte, anche con unità cinofile e Usar per la ricerca e soccorso tra le macerie.  Le due vittime sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambi legati al 'gruppo Cospito'. Non si esclude che le vittime del crollo stessero maneggiando un ordigno. Questa è una delle ipotesi al vaglio della polizia coordinata dalla procura di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Due anarchici morti nell'esplosione di un casolare a Roma. Forse stavano maneggiando un ordigno

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