Droga con il simbolo della Formula 1 sui panetti | quattro arresti a Oriano

Quattro persone sono state arrestate a Oriano, nel comune di Cassago Brianza, dopo che gli agenti della Mobile hanno sequestrato una partita di droga con il simbolo della Formula 1 impressa sui panetti. La polizia ha intercettato e fermato gli individui prima che potessero distribuire la sostanza. L'operazione si è conclusa con l'arresto e il sequestro della droga.

Cassago Brianza (Lecco), 20 marzo 2026 – Sui panetti di droga imprimevano il simbolo della Formula 1, ma gli agenti della Mobile sono stati più veloci di loro e li hanno arrestati. I poliziotti dell'Antidroga della Mobile di Lecco hanno arrestato quattro spacciatori e sequestrato mezzo chilo di coca e hashish confezionati con il logo F1. Gestivano la piazza di spaccio del centro storico di Oriano, frazione di Cassago Brianza. Si stima che in un anno abbiamo spacciato più di 50mila euro di dosi, coca soprattutto. Si tratta di tre italiani e un cittadino marocchino: vent'anni il più giovane, sessanta il più anziano. Una quinta persone ricercata risulta irreperibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga con il simbolo della Formula 1 sui panetti: quattro arresti a Oriano Articoli correlati Benevento, quattro arresti per droga: sequestrati cocaina e hashishOperazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo: in manette un 45enne, la compagna e i genitori. Brusciano: Ovuli, panetti e chili di droga. Operazione dei Carabinieri tra i casermoni della “219”Brusciano, blitz dei Carabinieri nella 219: sequestrati 21 kg di droga e munizioni, proseguono i controlli nelle aree popolari Brusciano messa a... Altri aggiornamenti su Droga con il simbolo della Formula 1... Discussioni sull' argomento Oristano, mezzo chilo di droga in casa: 50enne nei guai; Andria, da corriere della droga a uomo libero, ecco la storia di Teo: Così ho imparato a fare i taralli; Droga e armi a Lamezia Terme con il sistema dei fusti interrati, 21 indagati; Ostuni, traffico di droga con aggravante mafiosa: 25 arresti. Droghe, i dogmi di Mantovano e la lezione colombianaNonostante la crisi internazionale provocata dall’alleato Trump, le borse a picco, la speculazione sulla benzina, il sottosegretario Mantovano, plenipotenziario del Governo Meloni, ha trovato il tempo ... unita.it A Ciserano: alla vista dei carabinieri il 26enne ha provato a disfarsi dell’involucro contenente la droga - facebook.com facebook Turi, la lettera dai detenuti del carcere: «Qui troppa droga, molti di noi non c’entrano. Ma non possiamo fare i controllori» x.com