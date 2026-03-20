Dress code in Consiglio comunale Lezione di stile del sindaco

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha tenuto una breve lezione sul dress code in Consiglio comunale, sottolineando che le donne dovrebbero evitare di indossare abiti troppo scoperti e che gli uomini non dovrebbero presentarsi con abbigliamento inappropriato. La sua nota si è rivolta ai partecipanti, invitandoli a rispettare determinati standard di abbigliamento durante le sedute ufficiali.

Come andare vestiti in Consiglio comunale? "Le donne non dovrebbero venire con le. di fuori e gli uomini non dovrebbero venire con il. in mostra. Questo è vestirsi bene o vestirsi male". Il dress code, così interpretato dal sindaco Stefano Bandecchi, di consigliere e consiglieri comunali è indicato nel nuovo regolamento dell’assemblea di Palazzo Spada. L’articolo 14, “Disciplina dei consiglieri“, così recita: "E’ fatto obbligo al consigliere di presentarsi in abbigliamento consono alla dignità del mandato ricevuto, evitando modalità che possano urtare la sensibilità o possano apparire oscene, inadeguate al contesto o sconvenienti, come ad esempio abiti troppo informali quali shorts, infradito e canotte, o esclusivamente appariscenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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