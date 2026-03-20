Dress code in Consiglio comunale Lezione di stile del sindaco

Il sindaco ha tenuto una breve lezione sul dress code in Consiglio comunale, sottolineando che le donne dovrebbero evitare di indossare abiti troppo scoperti e che gli uomini non dovrebbero presentarsi con abbigliamento inappropriato. La sua nota si è rivolta ai partecipanti, invitandoli a rispettare determinati standard di abbigliamento durante le sedute ufficiali.

Come andare vestiti in Consiglio comunale? "Le donne non dovrebbero venire con le. di fuori e gli uomini non dovrebbero venire con il. in mostra. Questo è vestirsi bene o vestirsi male". Il dress code, così interpretato dal sindaco Stefano Bandecchi, di consigliere e consiglieri comunali è indicato nel nuovo regolamento dell’assemblea di Palazzo Spada. L’articolo 14, “Disciplina dei consiglieri“, così recita: "E’ fatto obbligo al consigliere di presentarsi in abbigliamento consono alla dignità del mandato ricevuto, evitando modalità che possano urtare la sensibilità o possano apparire oscene, inadeguate al contesto o sconvenienti, come ad esempio abiti troppo informali quali shorts, infradito e canotte, o esclusivamente appariscenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dress code in Consiglio comunale. Lezione di “stile“ del sindaco Articoli correlati Leggi anche: Torre Annunziata,consiglio comunale: l’intervento del sindaco in Aula Leggi anche: Caltagirone, presentata la relazione annuale del sindaco al Consiglio comunale