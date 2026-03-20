Dove vedere in tv Milano-Scandicci A1 volley femminile 2026 | orario gara-2 programma streaming

Domenica 22 marzo alle 15.00 si svolgerà la seconda gara della semifinale scudetto di volley femminile tra Milano e Scandicci. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Le due squadre si sfideranno in un match che determinerà l'andamento della serie playoff. La sfida si svolgerà in una delle due sedi designate per questa fase del torneo.

Domenica 22 marzo (ore 15.00) si giocherà Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. All’Allianz Clou andrà in scena il secondo atto della serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica alla finale): si tornerà in campo dopo la vittoria schiacciante firmata dalle meneghine, che hanno espugnato il Pala BigMat di Firenze con un perentorio 3-0 in gara-1 e hanno immediatamente sovvertito il fattore campo. Il confronto nel capoluogo lombardo avrà un peso specifico nella rincorsa verso il tricolore: le ragazze di coach Stefano Lavarini riusciranno a issarsi sul 2-0 e a mettere le rivali con le... 🔗 Leggi su Oasport.it

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