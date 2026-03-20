Una consulenza tecnica ha stabilito che l'incidente tra i due motociclisti, avvenuto la sera del 17 settembre, si è verificato senza coinvolgimento di altre persone. Dopo sei mesi di indagini, si conferma che la collisione tra Jacopo e Leonardo è stata un evento accidentale. Il rapporto evidenzia che nessuna responsabilità di terzi è emersa dal procedimento.

Pisa, 20 marzo 2026 – A distanza di sei mesi da un dolore che fu collettivo, la consulenza tecnica avrebbe stabilito che durante lo scontro violento, avvenuto la sera del 17 settembre, non ci furono responsabilità di terze persone. Doppia tragedia in moto in cui persero la vita Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni, studenti adolescenti dell’Iti e del liceo Buonarroti, le indagini sarebbero arrivate a concludere per un incidente avvenuto fra di loro. Leonardo, che aveva 16 anni, il suo compleanno sarebbe stato a dicembre, si trovava in sella alla sua due ruote, Jacopo (17) su un altro mezzo. I due veicoli erano venuti in contatto: entrambi i ragazzi erano apparsi subito molto gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppia tragedia in moto, la consulenza sulla morte di Jacopo e Leonardo: “Fu un incidente tra loro”

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