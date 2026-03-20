Dopo Mosca e Tbilisi anche Praga pensa a una legge sugli agenti stranieri

La Repubblica Ceca sta valutando l’adozione di una legge sugli agenti stranieri, seguendo l’esempio di Mosca e Tbilisi. Le nuove norme riguarderebbero il finanziamento delle organizzazioni non governative e stanno suscitando discussioni sul ruolo della trasparenza e sulla libertà del settore civico nel paese. La proposta arriva in un momento di crescente attenzione pubblica su questi temi.

La Repubblica Ceca si prepara a introdurre nuove e controverse regole sul finanziamento delle organizzazioni non governative, in un contesto segnato da un crescente dibattito sul rapporto tra trasparenza e tutela dello spazio civico. Una bozza preliminare della proposta, non ancora presentata formalmente in Parlamento, è stata resa pubblica da media locali e successivamente visionata anche da Politico. Il progetto, elaborato da membri della coalizione di governo guidata dal primo ministro Andrej Babiš, prevede l’istituzione di un registro pubblico delle Ong che ricevono finanziamenti, con particolare attenzione a quelle che intrattengono rapporti con soggetti esteri. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dopo Mosca e Tbilisi, anche Praga pensa a una legge sugli agenti stranieri Articoli correlati Danimarca, la stretta sugli stranieri: "Espulsi anche con condanna a 1 anno"Come annunciato nei giorni scorsi, la Danimarca è passata ai fatti, inasprendo le politiche sull'immigrazione: espulsione automatica per chi viene... Rivalta, la replica della consigliera dopo il post sugli agenti feriti: "Una provocazione, chiedo scusa. Contro di me attacchi vergognosi"Chiede scusa e si difende Flavia Guadiano, la consigliera comunale di Rivalta di Torino al centro di pesanti attacchi dopo il post pubblicato... Altri aggiornamenti su Dopo Mosca Discussioni sull' argomento Viaggio in Georgia – Tra Ucraina e Iran, il paese di mezzo tenta l’equilibrismo politico; Elia II (1993-2026). Né sovietico né occidentale: la Georgia è lui (di C. Renda); Matviichuk: L'appetito imperiale di Mosca è senza fine. Chi pensa che Putin si fermerà all'Ucraina è un illuso; Zelensky a Trump: fai più pressione su Putin, non su di me. Dopo Mosca e Tbilisi, anche Praga pensa a una legge sugli agenti stranieriLa Repubblica Ceca si prepara a introdurre nuove e controverse regole sul finanziamento delle organizzazioni non governative, in un contesto segnato da un crescente dibattito sul rapporto tra ... formiche.net Mosca accusa l’Aiea dopo l’attacco vicino a Bushehr: "rischio di disastro atomico" - facebook.com facebook Mappe, walkie-talkie e cercapersone: Mosca torna all’analogico dopo due settimane senza Internet x.com