Dopo aver partecipato a Sanremo 2026 con una performance apprezzata, il rapper presenta il suo nuovo album intitolato

( a skanews) – Si è fatto conoscere al grande pubblico sul palco di Sanremo, con la sua scrittura diretta e sincera, Nayt cerca di dar voce alla profondità e all’inquietudine. Il suo nuovo album Io Individuo, che è il decimo, mette al centro l’essere umano. «Senza neanche rendermene conto, più scrivevo parole, più scrivevo testi e canzoni, più alla fine tutto si stava collegando su questo concept qui di io individuo, ovvero di questo rapportto tra individuo e collettività, delle difficoltà che ci sono in mezzo. E mi sono posto questa domanda, che poi secondo me è un po’ la domanda chiave di questo album, che è: com’è che si fa a stare insieme e anche a rimanere insieme? ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo l'ottima prova a Sanremo 2026, il rapper torna con l'album "Io Individuo": un’indagine coraggiosa sulla nostra frammentazione quotidiana

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