Scavallato il suo primo Sanremo dove con Prima che è arrivato a sorpresa sesto nella classifica finale, nayt (si scrive minuscolo) presenta il nuovo album io Individuo (con la sola seconda “i” maiuscola): «Una scelta fatta per spostare l’attenzione da me e decostruire l’ego», spiega rispetto al titolo. «Mentre scrivevo il disco, mi sono reso conto che la parola “individuo” ricorre in periodi come questi in cui è difficile riuscire a sentirsi parte di una collettività. Il disco pone questa domanda esistenziale: come si fa a stare, e restare, insieme? Parlo di relazioni affettive, amicali, parentali, sociali, professionali, musicali. Ma anche del rapporto con le donne, con le proprie origini». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo l'esordio a Sanremo, nayt racconta il nuovo album "io Individuo": una riflessione profonda sull'essere umano nella collettività

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