A gennaio 2024 è nata la prima figlia di Federica Pellegrini. Ora la campionessa aspetta il secondo figlio, che arriverà a breve. La Pellegrini si prepara ad accogliere una nuova bambina con il marito Matteo Giunta. La famiglia si sta preparando per il lieto evento che si avvicina rapidamente.

M anca pochissimo alla nascita della seconda figlia di Federica Pellegrini, pronta ad accogliere una nuova arrivata insieme al marito Matteo Giunta. Dopo la nascita della piccola Matilde, nel gennaio 2024, la famiglia si prepara a crescere ancora, tra entusiasmo e inevitabili timori. « Abbiamo programmato il cesareo – ha rivelato la nuotatrice alla La Stampa – il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro. Se per avere Matilde avevamo calcolato pure gli astri del cielo, qui, al contrario, cercavamo di stare attenti. Che dire? Cerco di viverla in completa incoscienza, se solo penso che dovrò gestire due bambine piccole ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la nascita della piccola Matilde, nel gennaio 2024, la campionessa sta per diventare mamma per la seconda volta

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Federica Pellegrini, le foto della figlia monitorata: come sta la piccola MatildeNegli ultimi giorni l’attenzione dei fan si è concentrata su una storia condivisa sui social che ha subito fatto scattare l’allarme.

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